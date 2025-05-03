Эксперт развенчала популярные мифы о способах борьбы с похмельем

Нельзя бороться с похмельем при помощи алкоголя. Использование спиртных напитков в качестве «лекарства» — опасный миф, так как в результате организм подвергается новому удару. Об этом 3 мая «Известиям» рассказала научный сотрудник отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Анна Бунова.

«Алкоголь представляет угрозу для здоровья в любых дозах и нет «безопасного» уровня его потребления. Даже небольшие количества токсично воздействуют на организм, а регулярное употребление ведет к риску развития множества хронических заболеваний и зависимостей», — отметила специалист.

Несмотря на это, если интоксикация уже произошла, то тогда необходимо минимизировать вред. Также в таком случае важно знать, что нельзя делать для восстановления. Так, например, человеку не станет легче после выпитой чашки кофе, так как он обладает мочегонным эффектом, усиливает обезвоживание, и его употребление может лишь усугубить симптомы похмелья.

По словам Буновой, при похмелье нельзя употреблять препараты с ацетилсалициливой кислотой, анальгетики, в составе которых есть парацетамол, так как они дополнительно нагружают уже ослабленную печень. Промышленные маринады, содержащие уксус, в том числе рассол, также усугубляют состояние желудка.

При похмельной головной боли поможет теплый сладкий чай с лимоном и покой. Не стоит сдерживать рвоту — естественный механизм организма, направленный на выведение токсинов. Искусственное подавление замедлит очищение организма, что приведет к интоксикации.

Ранее, 30 апреля, кардиолог неврологического отделения НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Елизавета Скородумова рассказала о полностью несовместимых с алкоголем признаках недомогания. По ее словам, если у человека есть такие признаки, как желтушность кожи и глаз, боль в правом подреберье, отеки, усталость, тошнота, то это может указывать на проблемы с печенью. В таких случаях алкоголь строго противопоказан.