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Кардиолог назвал полностью несовместимые с алкоголем признаки недомогания

Кардиолог Скородумова: алкоголь запрещен при болях в боку и груди
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Алкоголь может оказывать значительное влияние на здоровье, и существуют определенные состояния, при которых его употребление категорически противопоказано. Об этом кардиолог неврологического отделения НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Елизавета Скородумова рассказала в среду, 30 апреля.

По словам кардиолога, если у человека есть такие признаки, как желтушность кожи и глаз, боль в правом подреберье, отеки, усталость, тошнота, то это может указывать на проблемы с печенью. Она предупредила, что в таких случаях алкоголь строго противопоказан.

Еще одним тревожным звонком доктор назвала такие симптомы, как одышка, боли в груди, учащенное сердцебиение и отеки ног, которые могут указывать на болезни сердца. В таком случае алкоголь может привести к серьезным осложнениям.

«Если у вас есть гастрит или язва, алкоголь может усугубить ваши симптомы и замедлить процесс заживления. Признаками являются боли в животе, изжога, тошнота, рвота. Кроме того, алкоголь может влиять на уровень сахара в крови, поэтому при диабете важно избегать его употребления, особенно в больших количествах», ─ объяснила Скородумова в беседе с Lenta.Ru.

Кардиолог рекомендовала обращать внимание и на частое мочеиспускание, повышенную жажду, усталость.

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