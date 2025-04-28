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Врач отнес проблемы с ЖКТ к неочевидным признакам сердечного приступа

Кардиолог Дашилушкин: боль в животе, тошнота и рвота могут указывать на ишемию
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) из-за позднего обнаружения может развиться в инфаркт миокарда, иногда эта болезнь проявляется, сопровождаясь неочевидными симптомами со стороны ЖКТ. Врач-кардиолог Центра молекулярной диагностики (CMD) «Севастопольская» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юрий Данилушкин 28 апреля призвал в беседе с «Газетой.ru» обратить внимание на первые звонки развития ИШБ, к которым он отнес боль в животе, тошноту и рвоту.

«Одним из первых симптомов этого заболевания является стенокардия — сжимающая и давящая боль за грудиной, отдающая в область левого плеча, шею, нижнюю челюсть, под левую лопатку. Ее продолжительность не превышает нескольких минут», — объясняет кардиолог.

По словам эксперта, в персональных случаях синдромы могут быть непредсказуемыми, проявляясь в виде острой зубной боли, дискомфорте в правой стороне грудной клетки или расстройствами ЖКТ — тошнотой и позывами к рвоте.

Такие симптомы нетипичной или вовсе физически неощущаемой стенокардии встречаются у 10–20% от общего числа страдающих от этого заболевания пациентов. Чаще всего нехарактерные жалобы, свидетельствующие о болезнях сердца, испытывают женщины, отметил Данилушкин.

Кардиолог посоветовал всем людям по достижении определенного возраста регулярно сдавать анализы для контроля уровня холестерина в организме, внимательно измерять давление и не провоцировать развитие болезней сердца пристрастием к вредным привычкам.

«Всем мужчинам после 40 лет, а женщинам после 55 неплохо проводить ультразвуковое исследование сосудов шеи. В случае выявления там даже небольших бляшек таких пациентов следует более прицельно дообследовать на предмет ишемии сердца. Женщинам следует помнить, что после наступления менопаузы атеросклероз у них начинает прогрессировать более быстро и агрессивно», — заключил врач.

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Эндоваскулярный хирург, к.м.н. Ашот Григорьян 23 апреля сообщил, что инфаркты и инсульты могут развиться не только из-за генетической предрасположенности, но и быть спровоцированными стрессом и гиподинамией. Врач призвал россиян следить за своим питанием, чаще заниматься физической активностью и проверять количество липидов в крови, так как предрасположенность к повышенному уровню холестерина чаще всего передается по наследству.

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