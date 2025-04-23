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Врач назвал неочевидные причины развития инфаркта

Врач Григорьян: инфаркт может возникнуть из-за стресса и гиподинамии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Evgeniia Gordee
dzen
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Эндоваскулярный хирург, к.м.н. Ашот Григорьян рассказал, что генетическая предрасположенность играет особую роль в развитии инфарктов и инсультов.

В беседе с «Радио 1» в среду, 23 апреля, врач призвал проходить периодические обследования, если у ближайших родственников был инфаркт или инсульт. Помимо этого, он призвал следить за физической активностью, питанием, уровнем липидов, поскольку случается, что человек наследует повышенный уровень холестерина у членов семьи.

Симптомы развития инфаркта можно заметить по внешнему поведению человека. Внимание можно обратить на не совсем вменяемое поведение, не связанное с приемом каких-то препаратов. Это может быть вялость, медленные ответы на вопросы.

Кроме того, на развитие сосудистых патологий влияет стресс, потому что это выброс определенных гормонов, например, адреналина. Он провоцирует повышение уровня сахара в крови.

«Выброс гормонов в кровь приводит к тому, что ускоряется ритм сердца, образуются микротрещинки в сосудах, которые могут спровоцировать инфаркт», — подчеркнул врач.

Также среди причин развития инфаркта Григорьян назвал неправильное питание и гиподинамию.

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Кардиолог Ярослав Ашихмин 23 апреля рассказал, какой признак может указать на наличие проблем с сердцем. Первым признаком проблем с сердцем является снижение переносимости физической нагрузки. В процессе в том числе может появиться резкая боль в грудной клетке.

В тот же день кардиолог Людмила Палаткина предупредила, что резкое нарастание физической нагрузки опасно для пожилых. Она подчеркнула, что в пожилом возрасте не стоит резко менять интенсивность физических нагрузок, отмечает Pravda.Ru. Расширять активность стоит постепенно, избегая продолжительных, «взрывных» нагрузок, длительного нахождения в положении «вниз головой», на открытом солнце и в условиях высокой температуры воздуха, пишет RT.

21 апреля кардиолог Сергей Васильев рассказал о безболевом инфаркте миокарда. Распознать его помогут одышка при минимальной нагрузке и слабость, сообщает 360.ru.

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