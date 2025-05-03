Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с с 3 по 5 мая

В Москве с 3 по 5 мая ожидается усиление ветра до 17 м/с. Об этом 3 мая сообщили в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, сегодня и до понедельника, 5 мая, включительно в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в публикации.

Уточняется, что горожанам необходимо быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями, а также не парковать около них машины.

Ранее в этот же день сообщалось, что в столице 3 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Днем температура воздуха достигнет максимум +14 градусов, а ночью +4.