Синоптики спрогнозировали небольшой дождь и до +14 градусов в Москве 3 мая
Облачно с прояснениями, небольшой дождь, по области местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 3 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.
В Московской области днем ожидается от +11 до +16 градусов, а ночью температура может упасть до +2 °C.
Ожидается юго-западный ветер с переходом на северный со скоростью 7–12 м/c.
Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.
Ранее, 2 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.