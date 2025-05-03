Экс-тренеру «Спартака» Ваноли стало плохо во время матча чемпионата Италии

Главному тренеру футбольного клуба «Торино» Паоло Ваноли стало плохо во время матча чемпионата Италии против «Венеции». Об этом 2 мая сообщает газета La Repubblica.

«Ваноли почувствовал себя плохо <…> Тренер рухнул на землю, и медицинский персонал «Торино» немедленно оказал ему помощь, в то время как игроки вокруг него с беспокойством наблюдали за происходящим», — указано в материале.

Газета уточнила, что тренера через несколько минут привели в чувство, игра продолжилась. По предварительным данным, у него упало артериальное давление из-за напряжения.

Ваноли в 2022-м году возглавлял московский «Спартак».

21 апреля матчи чемпионата Италии по футболу перенесли из-за смерти папы римского. В итальянской Серии А между собой должны были сыграть «Торино» и «Удинезе», «Кальяри» и «Фиорентина», также «Дженоа» на своем поле должен был принимать «Лацио», а «Парма» — провести матч против «Ювентуса».