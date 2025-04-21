Матчи чемпионата Италии по футболу перенесли из-за смерти папы римского

Запланированные на 21 апреля матчи 33-го тура чемпионата Италии по футболу перенесли из-за смерти папы римского Франциска, который скончался ранее в этот день в возрасте 88 лет.

В итальянской Серии А между собой должны были сыграть «Торино» и «Удинезе», «Кальяри» и «Фиорентина», также «Дженоа» на своем поле должен был принимать «Лацио», а «Парма» провести матч против «Ювентуса».

Дата проведения игр будет объявлена позже.

Последний раз папа римский Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Отмечалось, что это стало его самым заметным появлением с момента выписки из больницы.

Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией. 22 февраля сообщалось, что ему потребовалось переливание крови. 3 марта Франциск перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. При этом 10 марта стало известно, что Франциск преодолел критическую фазу, было зафиксировано стабильное улучшение его состояния.