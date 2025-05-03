Четыре человека погибли из-за пожара в Нязепетровске Челябинской области
Четыре человека погибли из-за пожара в частном жилом доме в городе Нязепетровск Челябинской области. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба МЧС по региону в Telegram-канале.
«На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России. В тушении принимали участие 12 огнеборцев и три единицы техники. <...> При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших», — рассказали детали в ведомстве.
Уточняется, что все жертвы были взрослыми. Впоследствии пожарные смогли локализовать и потушить пожар на площади 70 кв. м.
Ранее, 2 мая, в частично расселенном многоквартирном доме в Приморье произошел пожар, в котором погиб пенсионер. Возгорание ликвидировали на площади 300 кв. м. По прибытии пожарных горела крыша дома и две квартиры.