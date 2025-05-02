В Приморье при пожаре в многоквартирном доме погиб пенсионер
В частично расселенном многоквартирном доме в Приморье произошел пожар, в котором погиб пенсионер. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Ночью на улице Свердлова произошло возгорание в одноэтажном, многоквартирном, частично расселенном доме, в результате которого погиб 67-летний мужчина. Тело погибшего было обнаружено в ходе тушения пожара», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Возгорание ликвидировали на площади 300 кв. м. По прибытии пожарных горела крыша дома и две квартиры.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Ранее, 1 мая, произошел пожар на юго-западе Москвы. Уточнялось, что на месте происшествия работали 31 сотрудник и восемь единиц техники МЧС России.