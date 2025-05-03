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В Барнауле девочка дошкольного возраста выпала из окна пятого этажа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Барнауле пятилетняя девочка выпала с балкона на пятом этаже, ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Об этом в субботу, 3 мая, сообщило Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю.

По факту происшествия начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Предварительно, девочка 2 мая осталась в квартире одна, пока ее мама ушла в магазин. Ребенок, находясь на балконе, забрался на стул и выпал из открытого окна.

«В ходе проверки следователям СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

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