В Дагестане двухлетний ребенок погиб из-за падения шкафа

Прокуратура Республики Дагестан проводит проверку в связи с гибелью двухлетнего ребенка в больнице, куда он был доставлен после падения на него шкафа. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры по региону в Telegram-канале.

«По предварительным данным, 16 апреля 2025 года примерно в 18:20 в частном доме в селе Сергокала ребенок 2022 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, получил телесные повреждения в результате падения шкафа», — уточнили в ведомстве.

После этого родственники пострадавшего обратились в районную больницу, где несовершеннолетний позже скончался.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что ход и результаты процессуальной проверки по этому делу поставлены на контроль ведомства.

1 апреля полуторагодовалый ребенок погиб после того, как выпал из окна третьего этажа в городе Сертолово Ленинградской области. Сообщается, что в момент падения родители не следили за ребенком, поскольку вышли покурить. Сейчас с ними работают следователи.