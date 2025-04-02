Ребенок погиб после падения с третьего этажа в Ленобласти
Полуторагодовалый ребенок 1 апреля погиб после того, как выпал из окна третьего этажа в городе Сертолово Ленинградской области.
«До прибытия «скорой» малыш был еще жив, но вскоре скончался от полученных травм. Он упал на спину», — рассказал подробности источник «Известий».
Сообщается, что в момент падения родители не следили за ребенком, поскольку вышли покурить. Сейчас с ними работают следователи.
31 марта трехлетний ребенок погиб после падения из окна квартиры на пятом этаже в Сочи. По данным следствия, ребенок выпал из окна квартиры, которая располагалась на пятом этаже дома в переулке Рахманинова. От полученных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. Ранее в тот день сообщалось, что трехлетний ребенок выпал со второго этажа многоэтажного дома в Феодосии.