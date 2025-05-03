Химик объяснил болезненность жителей новостроек влиянием стройматериалов

Повышенная заболеваемость в новостройках может быть связана с современными строительными и отделочными материалами. Об этом в субботу, 3 мая, заявил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Многие из этих материалов содержат летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, бензол, толуол и ксилол, которые испаряются в воздух в течение нескольких месяцев после окончания ремонта», — рассказал химик в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, эти соединения раздражают слизистые дыхательных путей, снижают местный иммунитет и делают организм более уязвимым. Некоторые из них при этом могут постепенно накапливаться в организме принося долгосрочный ущерб.

Еще одним фактором риска является повышенная влажность в новых домах, которая создает благоприятную среду для роста плесени.

Ранее, 19 апреля, Васильев рассказал «Известиям», что строительство частного дома под ключ в 2025 году россиянам обойдется в 40–55 тыс. рублей за 1 кв. м. Это усредненный показатель, так как цена зависит в том числе от региона, используемых материалов, загруженности строительных бригад.