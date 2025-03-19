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Эксперт назвал среднюю стоимость строительства дома в России

Эксперт Васильев: строительство дома обойдется в РФ в 40–55 тыс. рублей за 1 кв. м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Строительство частного дома под ключ в 2025 году россиянам обойдется в 40–55 тыс. рублей за 1 кв. м. Это усредненный показатель, так как цена зависит в том числе от региона, используемых материалов, загруженности строительных бригад, рассказал «Известиям» эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев 19 марта.

«Для сравнения, в 2024 году эта цифра составляла 35–50 тыс. рублей за 1 кв. м. Нынешние цены выросли примерно на 10–12%», — отметил эксперт.

По его словам, основной рост цен по-прежнему связан со строительными материалами и рабочей силой. Так, металлопрокат подорожал на 15–20%, цемент — на 10–12%, а пиломатериалы — на 8–10%. Услуги рабочих также стали дороже: оплата труда строителей выросла на 8–10%.

Однако, по мнению эксперта, есть несколько способов сэкономить на строительстве.

«Планируя строительство, важно мыслить на долгосрочную перспективу: заложите в бюджет сумму на возможные изменения цен, чтобы подорожание необходимых вам материалов не помешало получить именно тот результат, к которому вы стремились», — сказал Васильев.

Он посоветовал на этапе проекта постараться упростить архитектуру дома, избегать сложных форм и излишних декоративных элементов — так получится значительно снизить расход материалов и трудозатраты.

Тонкости договора: эскроу-счета распространят на строительство частных домов с помощью маткапитала

«Используйте более экономичные типы фундаментов, такие как свайно-винтовой или мелкозаглубленный ленточный, если, конечно, позволяет грунт, — так сможете сэкономить до 20–25%. Чтобы сократить расходы на доставку материалов, заказывайте их в местных магазинах. Также рекомендую присмотреться к неочевидным на первый взгляд позициям: к примеру, газобетону или керамзитобетону вместо кирпича», — добавил эксперт.

Также стоит начать строительство в межсезонье — осенью или ранней весной, — когда спрос на услуги подрядчиков ниже, а цены на материалы более выгодные.

«Цены продолжат расти вплоть до конца 2025 года, но темпы роста могут замедлиться до 5–7% благодаря стабилизации рынка стройматериалов и снижению инфляции. Однако затягивать с началом строительства всё равно не стоит, так как стоимость материалов и работ вряд ли снизится», — заключил Васильев.

Ранее, 14 февраля, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков сообщил «Известиям», что в России значительно вырос объем предложения в сегменте земельных участков по сравнению с январем – февралем 2024-го. По его словам, их выставляют на продажу не только те россияне, что приобретали в инвестиционных целях, но и мелкие застройщики, которые реализуют часть своего земельного фонда, чтобы высвободить оборотные средства на фоне введения эскроу-счетов и просадки спроса в сегменте строительства.

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