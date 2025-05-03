Врач разоблачил шесть популярных мифов о клещах

Многие люди не имеют представления о том, как ведут себя клещи на самом деле, чем они питаются и каким образом передают инфекции. Это порождает множество заблуждений. Например, некоторые считают, что клещи прыгают с деревьев, нападают на людей с определенной группой крови или боятся народных средств вроде чеснока и йода. Об этом 2 мая рассказал травматолог-ортопед «Клиники Ильи Труханова в Куркино» Алексей Аверьянов в беседе с «Газетой.Ru».

Первый миф, который привел эксперт — клещи прыгают с деревьев. Врач пояснил, что клещи не умеют ни прыгать, ни летать. Они поджидают своих жертв в траве, на кустах (обычно не выше 1,5 м) и изредка на нижних ветках деревьев. Когда цель насекомого проходит мимо, клещ вытягивает передние лапки, цепляется за одежду или шерсть и начинает перемещаться вверх, чаще всего к голове, шее или подмышкам, пояснил Аверьянов. Кроме того, он предупредил, что эти членистоногие встречаются не только в лесу, но и в городских парках, скверах, на дачах и даже в придорожной траве.

Также собеседник издания развеял миф о том, что клещи кусают только весной. По его словам, первый период активности этих насекомых действительно приходится на весну и начало лета, но опасность сохраняется в течение всего теплого сезона — с момента, когда температура поднимается выше +5 градусов, и до поздней осени.

«Главное для клещей — высокая влажность и растительность. Поэтому нужно быть особенно бдительными при прогулках после дождя, утром и вечером в теплую пасмурную погоду», — подчеркнул врач.

Третье ошибочное мнение звучит так: «Если быстро вытащить клеща, заражения не произойдет».

«Это не совсем так. Скорость удаления присосавшегося паразита и правда снижает риск заражения, но гарантировать полную безопасность нельзя. Например, возбудители боррелиоза (болезнь Лайма) находятся в кишечнике клеща, что отсрочивает их попадание в кровь — обычно это происходит через 12–24 часа после укуса. Здесь быстрота вашей реакции может иметь значение», — отметил специалист.

Однако Аверьянов добавил, что вирус клещевого энцефалита содержится в слюне клеща, поэтому заражение происходит сразу при укусе, и скорость удаления здесь не играет роли. Единственный способ защиты — вакцинация или, в экстренных случаях, введение иммуноглобулина (в регионах с высокой распространенностью болезни). Врач обратил внимание, что важно не раздавить клеща при удалении, так как это увеличит риск попадания инфекции в ранку.

В-четвертых, как указал травматолог, клещей на самом деле не получится отпугнуть йодом, чесноком или маслом. В отличие от комаров, они реагируют не на запахи, а на тепло, выдыхаемый углекислый газ, запах пота и вибрацию от движения, рассказал Аверьянов. Чтобы снизить риск укуса, врач порекомендовал надевать светлую одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в носки и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных после прогулок на природе.

Кроме того, эксперт разрушил миф о том, что клещи ориентируются на группу крови при выборе жертвы. Научных подтверждений тому, что клещи предпочитают людей с определенной группой крови, нет, заявил травматолог-ортопед. Этот миф, как предположил Аверьянов, возник из-за исследований о комарах (некоторые из них чаще кусают людей с I группой), но клещи ориентируются на другие сигналы — химические и физические. При этом врач уточнил, что клещи предпочитают женщин чаще, поскольку у них тонкая кожа.

Последнее, о чем рассказал Аверьянов — далеко не каждый клещ является переносчиком инфекции. Так, вероятность заражения зависит от региона: в среднем энцефалит переносят 0,5–5% клещей (в эндемичных зонах — до 20%), боррелиоз — 5–35% (в отдельных районах до 60%), а другие инфекции, такие как анаплазмоз и эрлихиоз, встречаются реже. Чтобы проверить, был ли клещ заражен, его можно сдать на анализ в лабораторию.

«Появление температуры, слабости и покраснения кожи — повод срочно показаться врачу», — заключил специалист.

Ранее, 30 апреля, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов рассказал «Известиям» о главных опасностях клещей и эффективных способах защиты от них. По словам специалиста, попав на одежду, паразит ищет место для укуса, предпочитая голову, шею, область за ушами и сгибы конечностей. Сам укус практически незаметен, поэтому клещ может оставаться на теле до 10 дней, пока не насытится кровью.