Военнослужащие показали кадры боевой работы операторов беспилотников в зоне СВО

Военнослужащие 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии 3 мая рассказали «Известиям» о выполнении задач расчетами FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Работаем сейчас с расчетом FPV. Находятся парни в достаточно безопасном месте, на отдалении. Можно дольше работать, не нужно выезжать непосредственно на само место атаки, и таким образом достигается лучший результат», — сообщил корреспондент Александр Сафиулин.

На кадрах видно, как беспилотник под управлением российского бойца совершает сброс боеприпаса на позиции противника. После рассеивания дыма оператор получает информацию о результатах удара.

«Если цель доступна для камикадзе, все условия позволяют, мы можем полететь и одним камикадзе отработать», — рассказал командир группы FPV с позывным Табол.

2 мая операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили ретрансляторы разведывательных и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Уточняется, что объекты были обнаружены при помощи средств воздушной разведки.