ВС РФ уничтожили ретрансляторы БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили ретрансляторы разведывательных и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Кадры объективного контроля опубликовало 2 мая Минобороны России.

Уточняется, что объекты были обнаружены при помощи средств воздушной разведки. Оперативная информация о местоположении ретрансляторов противника была передана на командный пункт.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на ретрансляторы боевиков ВСУ», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, согласно данным Минобороны, были ликвидированы антенные блоки наземных технических средств разведки противника.

В этот же день расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ на сумском направлении. Также была ликвидирована живая сила, бронированная техника и БПЛА противника.