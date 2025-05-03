В Херсонской области вандалы повредили памятник героям Великой Отечественной войны
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- В Херсонской области вандалы повредили памятник героям Великой Отечественной войны
В городе Таврийск Херсонской области неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам Великой Отечественной войны. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба администрации городского округа Новая Каховка в социальной сети «ВКонтакте».
«В парке по улице Молодежная возле монумента «Неизвестный солдат — защитник Отечества» неизвестные поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия», — говорится в публикации.
Уточняется, что в настоящее время полиция проводит поиски вандалов. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
В тот же день в Болгарии неизвестные повредили памятник героям Великой Отечественной войны. Целью вандалов стал монумент болгарским подпольщикам и советским подводникам, экипажу лодки Щ-211 в районе Камчии.
Ранее, 1 мая, сообщалось, что во Львове на «Холме славы» начали эксгумацию останков советских солдат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, в беседе с «Известиями» заявила, что данный инцидент говорит об аморальной сущности киевского режима и его западных кураторов.