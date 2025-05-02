Рубио заявил об угрозе демократии в ФРГ из-за расширения слежки за оппозицией
Госсекретарь США Марко Рубио 2 мая обвинил власти Германии в подрыве демократии после признания партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской.
«Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия по слежке за оппозицией. Это не демократия — это замаскированная тирания», — уточнил Рубио в соцсети X (бывш. Twitter).
По его словам, по-настоящему экстремистской является не популярная АдГ, а «смертоносная иммиграционная политика истеблишмента на открытых границах», против которой выступает АдГ.
Германия, по мнению госсекретаря США, должна изменить свой политический курс.
Ранее в этот день федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало партию АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Отмечается, что этот шаг снижает препятствия для наблюдения за политической партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.
Тогда же исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что решение о запрете партии АдГ не должно приниматься поспешно. Он отметил, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ предоставило подробное обоснование для признания АдГ правоэкстремистской организацией, однако любые последующие шаги «требуют осторожности и взвешенного подхода».