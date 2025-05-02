На Бали произошло массовое отключение электроэнергии

На индонезийском острове Бали произошло масштабное отключение электроэнергии, которое продолжалось около четырех часов. Об этом 2 мая сообщило местное издание Detikbali со ссылкой на энергетические службы региона.

По предварительным данным, причиной сбоя стало повреждение подводного кабеля.

«На данный момент действительно наблюдается отключение электроэнергии из-за сбоев. В настоящее время мы всё восстанавливаем», — сказал представитель отдела по связям с общественностью энергетической службы Аном Силапарта.

Уточняется, что в результате перебоев с электричеством на острове отключилось несколько светофоров, что привело к затруднениям на дорогах и образованию пробок.

В Испании и Португалии 28 апреля произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья, серьезные перебои также возникли в работе международного аэропорта Мадрида Барахас. Проблемы с электроснабжением также наблюдались в Андорре и на части территории Франции.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, причиной отключения могло послужить внешнее воздействие на энергосистему. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП. Испанцы в соцсетях начали публиковать видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до €12 550.