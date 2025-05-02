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Трамп предложил приостановить большинство взносов США в структуры ООН

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Фото: Global Look Press/Ken Cedeno
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Американский лидер Дональд Трамп в проекте федерального бюджета на 2026 год от 2 мая предложил приостановить большинство взносов США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие структуры ООН, в том числе и все добровольные перечисления. Соответствующий документ был опубликован на сайте Белого дома.

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая бюджет ООН, Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирную организацию здравоохранения», — говорится в проекте.

Уточняется, что эти меры предлагаются в соответствии с президентским указом о пересмотре поддержки международных организаций. Всего предполагается уменьшить расходы по соответствующей статье бюджета по сравнению с 2025 годом более чем на $1,7 млрд.

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Днем ранее помощник гендиректора ВОЗ по вопросам административно-финансового обеспечения Рауль Томас сообщил, что организация не сможет выплатить своим сотрудникам около 25% зарплат в 2026 и 2027 годах из-за прекращения американского финансирования. При этом пока организация еще не знает, сколько работников ей придется сократить из-за финансовых проблем.

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