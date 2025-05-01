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В ВОЗ заявили о проблемах с перечислением зарплат из-за прекращения помощи США

Томас: ВОЗ не сможет перечислить сотрудникам 25% зарплат в 2026-2027 годах
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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не сможет выплатить сотрудникам 25% зарплат в 2026 и 2027 годах из-за прекращения американского финансирования. Об этом 1 мая заявил на пресс-конференции в Женеве помощник гендиректора ВОЗ по вопросам административно-финансового обеспечения Рауль Томас.

«Мы точно знаем, что, согласно нашим финансовым расчетам, 25% бюджета на заработные платы на следующий двухгодичный период не закрыто», — цитирует его ТАСС.

По его словам, организация пока не знает, сколько работников ей придется сократить. Их количество будет зависеть от степени финансового дефицита и местоположения.

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Ранее, 20 января, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из ВОЗ. Он аргументировал это тем, что население КНР превышает количество людей, проживающих в Америке, но, несмотря на это, Китай переводит в разы меньше средств в ВОЗ. Поэтому, по его словам, и было принято решение о выходе из организации.

После этого СМИ сообщили о приостановке ВОЗ набора новых сотрудников. Также были значительно сокращены расходы на поездки работников. Другие меры включают ограничения на замену электронного оборудования, пересмотр крупных контрактов и приостановку ремонта офисов и капитальных вложений.

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