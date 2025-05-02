У Бранденбургских ворот в Берлине открылась фотовыставка, приуроченная к 80-летию окончания Второй мировой войны. Экспозиция включает исторические снимки различных этапов конфликта, в том числе взятие Рейхстага и встречу советских и американских войск на Эльбе. «Известия» 2 мая показали кадры с мероприятия.

При внимательном рассмотрении экспозиция вызывает вопросы к подаче материала, например роль Красной армии в победе над нацизмом признана лишь формально. Отдельный стенд посвящен якобы произошедшей «советской оккупации» Берлина, а в звуковом описании основное внимание уделено действиям американских военных.

«Американцы заходили в дома и искали нацистов. Вот они и пришли, американцы», — говорится в одной из аудиозаписей выставки.

На стендах указано лишь, что 2 мая 1945 года Берлин капитулировал, а через шесть дней был установлен мир — без упоминания, кто именно освободил город, и это создает искаженное впечатление о реальных событиях Второй мировой войны.

Уточняется, что выставка организована властями Берлина и будет открыта до 11 мая.

25 апреля сообщалось, что власти Берлина планируют запретить использование символики России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Согласно распоряжению властей, запрет коснется российских, советских, белорусских флагов, ношения военной формы или ее элементов, военных знаков отличия, демонстрации букв Z и V, а также георгиевских лент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 апреля заявила, что такой запрет Германии — это дорога в бездну. Она отметила, что ФРГ следует обратиться к урокам всех войн, которые она развязала, и обучать этому подрастающее поколение.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах объединения происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.