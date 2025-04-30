Запрет в Германии символики победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах — это дорога в бездну для страны. Об этом 30 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ФРГ следует обратиться к урокам всех войн, которые она развязала, и обучать этому подрастающее поколение.

«Это единственный способ, не волшебные таблетки, не чудеса экономического развития, не благополучие каждой семьи Германии, не вдруг обнаруженный суперредкоземельный металл или другой ресурс, не упавшая с неба манна небесная — ничего из этого не является для Германии настолько важным, как знание собственной истории, ошибок и уроков, которое извлекло предыдущее поколение немцев из двух мировых войн, вот это для них путь», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что процесс переписывания истории приведет Германию к самоуничтожению.

16 апреля депутат ландтага Бранденбурга, глава фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Нильс-Олаф Людерс заявил, что призыв МИД Германии не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, является абсолютно неприемлемым.

Позже, 22 апреля, сообщалось, что власти Бранденбурга могут выдворить посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева с церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны и разгрому нацистской Германии. Причиной этого заявления стали слова Нечаева о посещении мероприятия, несмотря на запреты.