В Берлине запретят флаги России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая
Власти Берлина планируют запретить использование символики России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 25 апреля сообщила газета Berliner Morgenpost.
Согласно распоряжению властей, которое приводит издание, запрет коснется российских, советских, белорусских флагов, ношения военной формы или ее элементов, военных знаков отличия, демонстрации букв Z и V, а также георгиевских лент.
В полиции Берлина заявили, что главная цель — предотвращение насилия у советских мемориалов и недопущение попыток политизации памятных мероприятий.
«Мы верим в наши меры по сдерживанию конфликтов, чтобы обеспечить безопасное проведение акций и защиту свободы собраний», — отметил представитель правоохранительных органов.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к жесткой борьбе с переписыванием истории странами Евросоюза (ЕС). Он подчеркнул, что в некоторых государствах ЕС происходит уравнивание преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом, и тех, кто освобождал Европу от фашизма.