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На первомайских демонстрациях в Берлине задержали 73 человека

Der Tagesspiegel: на первомайских демонстрациях в Берлине задержали 73 человека
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Маргарита Костив
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Полиция задержала 73 участника первомайских демонстраций в Берлине за нарушения и беспорядки. Об этом 2 мая сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на городского сенатора по внутренним делам Ирис Шпрангер.

Указывается, что в 62 первомайских мероприятиях в Берлине приняли участие в общей сложности 61 тыс. человек. Для контроля за митингами в городе дежурили 5,8 тыс. полицейских, из них 2,2 тыс. были стянуты из других земель ФРГ, а также из федеральной полиции.

Шпрангер отметила, что первомайские митинги в столице нередко сопровождались метанием бутылок и петард, а также антиконституционной пропагандой. По данным полицейского профсоюза, в ходе демонстраций пострадало не менее 12 правоохранителей.

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Днем ранее газета Bild сообщала о нападении на первомайскую демонстрацию в Берлине. В результате происшествия пострадали два человека: у одного ножевое ранение, у другого огнестрельное. По предварительным данным, нападавшие открыли огонь из транспортных средств. После инцидента полицейские объявили в розыск автомобили Golf и Audi.

Многотысячную демонстрацию в Берлине 1 мая организовали левые и левоэкстремистские движения. Главной темой акции стали антивоенные протесты — участники выступают против вовлечения Германии в военные конфликты, включая ситуацию на Украине и в секторе Газа.

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