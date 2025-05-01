Тысячи человек вышли на первомайскую демонстрацию в Берлине
В Берлине 1 мая проходит многотысячная демонстрация, организованная левыми и левоэкстремистскими движениями.
Главной темой акции стали антивоенные протесты — участники выступают против вовлечения Германии в военные конфликты, включая ситуацию на Украине и в секторе Газа.
Колонны демонстрантов несут плакаты с требованиями немедленного прекращения поставок оружия, а также флаги Палестины и символику марксистских организаций. Основной акцент в этом году сделан на призыве к мирному урегулированию международных конфликтов.
За безопасностью в городе следит около 6 тыс. сотрудников полиции. Всего в Берлине на 1 мая запланировано порядка 30 различных демонстраций и акций. Власти усилили меры безопасности в центре города.
Французская полиция в четверг, 1 мая, начала активно подавлять праздничную демонстрацию в Париже. Кроме того, в этот день некоторые участники манифестаций вырываются из толпы и крушат, что попадается под руку.
Во французском городе Нант в ходе манифестаций по случаю Дня труда полиция применила слезоточивый газ. По заявлениям местных властей, протестующие закидали правоохранителей разными предметами и петардами.