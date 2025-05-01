Полиция во французском Нанте применила слезоточивый газ в ходе беспорядков

Во французском городе Нант в ходе манифестаций по случаю Дня труда полиция применила слезоточивый газ. Об этом 1 мая сообщила префектура региона Пеи-де-ла-Луар в своем аккаунте в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Протестующие разрушили префектуру и обстреляли правоохранительные органы предметами и петардами. Полиция открыла ответный огонь, применив водометы и слезоточивый газ», — указано в заявлении властей.

Как отметил журналист Эдуард Новиков, 1 мая является официальным выходным днем во всей Франции, но в этом году впервые в истории большинство заведений не работает.

«Это не рекомендации, владельцам бизнеса запретили открывать заведения. Штраф за несоблюдение — €750», — подчеркнул он.

Сотрудники элитного спецподразделения французской полиции BRI (бригады быстрого реагирования) 17 апреля начали бессрочную забастовку с требованием повышения премий за переработку. Около 400 полицейских по всей стране отказались от сверхурочного труда, сократив дежурства и ночные патрули. Сотрудники заявляли, что их труд высоко востребован, «но недостаточно признан государством».