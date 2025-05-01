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Полиция начала разгонять первомайское шествие в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Французская полиция в четверг, 1 мая, начала активно подавлять праздничную демонстрацию в Париже, участники которой выступают за отмену пенсионной реформы.

Во Франции продолжаются массовые протесты, вызванные пенсионной реформой и ухудшением экономической ситуации в республике. Демонстрации регулярно перерастают в столкновения с полицией, особенно в Париже, Лионе и Марселе. Профсоюзы организуют забастовки, парализующие транспорт и другие сферы. Кроме того, в этот день некоторые участники манифестаций вырываются из толпы и крушат, что попадается под руку.

Правительство Франции и президент Эммануэль Макрон сохраняют жесткую позицию и не намерены отказываться от проведения реформ. Оппозиционные силы, в свою очередь, требуют отставки кабинета министров.

По данным телеканала BFMTV, 29 человек были арестованы во время парижской демонстрации. Более 250 тыс. человек по всей Франции вышли на площади против пенсионной реформы.

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Ранее в этот день сообщалось, что во французском городе Нант в ходе манифестаций по случаю Дня труда полиция применила слезоточивый газ. По заявлениям местных властей, протестующие разрушили префектуру и закидали правоохранителей разными предметами и петардами. Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ.

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