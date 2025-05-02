Пожар произошел на крупнейшем НПЗ в Норвегии
На крупнейшем в Норвегии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Монгстаде произошло возгорание. Об этом 2 мая сообщил телеканал NRK со ссылкой на пожарную службу.
«Мы получили сообщение в 14:43 (местное время, соответствует 15:43 мск. — Ред.). Затем из трансформатора начал идти дым», — заявил представитель пожарной службы Торе Фанебуст.
По его словам, за пределами объекта в обычном порядке создана зона безопасности. На месте происшествия работали две пожарные машины. О пострадавших не сообщается.
Примерно в 16:20 мск пожарные службы заявили о ликвидации огня.
Ранее, 21 марта, пожар произошел на электроподстанции, питающей лондонский аэропорт Хитроу, в результате чего в аэропорту отключили электроснабжение. Воздушную гавань пришлось временно закрыть. Кроме того, без света оказалось несколько тысяч соседних домов.