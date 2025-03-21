Аэропорт Хитроу будет закрыт до конца 21 марта из-за взрыва электроподстанции

Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт до конца 21 марта из-за взрыва находящейся в 2,5 км от него электроподстанции. Об этом в пятницу, 21 марта, сообщила британская газета The Sun со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Пока пожарные реагируют на инцидент, у нас нет ясности относительно того, когда электроснабжение может быть надежно восстановлено. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет другого выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 (местное время, 20:59 по мск) 21 марта», — передает издание сообщение пресс-службы.

По данным газеты, отключение энергии в результате взрыва подстанции переживает не только аэропорт, но и тысячи домов.

Район оцепили в радиусе 100 м. Пожарные работают над устранением огня.

Ранее, 30 октября 2024 года, в Великобритании на верфи Барроу-ин-Фернесс возник пожар. В результате происшествия пострадали два человека, их доставили в больницу. Позже стало известно, что возможной причиной пожара могло стать неисправное оборудование.