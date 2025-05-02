Российские военные восстановили памятник героям ВОВ в ДНР

Военнослужащие 91-го инженерно-саперного полка группировки войск «Центр» восстановили мемориальный комплекс в поселке Алексеево-Орловка Донецкой Народной Республики (ДНР). После состоялось торжественное открытие уже отреставрированного памятника «Братская могила советских воинов и памятник землякам». Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в Минобороны России.

«Памятник был значительно обновлен — на обелиски нанесли Георгиевские ленточки, а мемориальную доску изготовили из современных композитных материалов для долговечности. Военные полностью привели в порядок территорию: очистили стены, восстановили дорожки, отреставрировали фигуры воинов и покрасили все элементы мемориала», — следует из сообщения военного ведомства.

На церемонии открытия обновленного мемориала присутствовали глава Шахтерского муниципального округа ДНР Александр Шатов, начальник инженерных войск Центрального военного округа генерал-майор Андрей Гандзюк, командир 91-го инженерно-саперного полка Виктор Кухальский, а также жители поселка.

Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. Военнослужащим, принимавшим участие в реставрационных работах, вручили благодарственные письма в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественную атмосферу дополнили патриотические песни в исполнении местных артистов.

Обновленный мемориал «Братская могила советских воинов и памятник землякам» не только хранит память о подвиге советских воинов, но и символизирует связь поколений. Проведенные реставрационные работы подчеркивают значимость сохранения исторического наследия и уважения к тем, кто отдал жизнь за свободу Отечества, добавили в Министерстве обороны РФ.

«Очень важно, чтобы такие мероприятия проходили в стране. У нас в Шахтерске тем более, шахтерская земля полна героями, полна множеством памятников. Я думаю, восстановление памятника и открытие — это очень важно, потому что солдаты, которые защищали нашу землю от немецкой чумы, совершили огромный подвиг и этот подвиг никогда не забудется», — рассказала жительница Алексеево-Орловки Ирина.

Ранее, 30 апреля, пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские военнослужащие группировки войск «Север» провели ремонтные работы поврежденного монумента в честь событий Великой Отечественной войны в Курской области. В свою очередь, местные жители поблагодарили бойцов за оказанную помощь и восстановление монумента.