Госдеп сообщил об отказе США от роли посредников в переговорах РФ и Украины
США изменили свой подход к конфликту на Украине и больше не будут посредниками в переговорах между представителями Москвы и Киева. Об этом 1 мая заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс в ходе брифинга.
«Госсекретарь Марко Рубио дал понять, что методы нашего воздействия изменятся, и мы не будем посредниками», — сообщила она.
При этом Брюс указала, что США продолжат прилагать определенные усилия для урегулирования сложившегося конфликта. Однако теперь американские чиновники не будут «летать по всему миру по первому зову» для участия в переговорах Украины и РФ в качестве посредников.
«Сторонам нужно представить и разработать конкретные идеи о том, как этот конфликт должен закончиться», — указала Брюс.
29 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании. Позднее, 1 мая, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.