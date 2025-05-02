Вэнс заявил о поиске точек соприкосновения в мирных предложениях Москвы и Киева
Россия и Украина представили свои предложения по мирному урегулированию конфликта, сейчас идет поиск «точек соприкосновения». Об этом 30 апреля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Теперь, я думаю, вопрос сейчас в том, сможем ли мы найти точки соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт. Они должны сделать последние шаги»,— сказал Вэнс в интервью Fox News.
Он добавил, что только Москва и Киев могут добиться мирного соглашения и «знают о взаимных условиях» его достижения.
1 мая Вэнс заявил, что Вашингтон уже сделал первый шаг в мирном урегулировании конфликта на Украине и намерен привести Москву и Киев к прямому диалогу в ближайшие 100 дней.
Ранее, 30 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию в целях сокрытия совершенных преступлений.