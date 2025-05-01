В Белом доме исключили участие российских компаний в восстановлении Украины
Компании, как-либо связанные с военно-промышленным комплексом (ВПК) России, не будут допущены до участия в восстановлении Украины. Об этом в четверг, 1 мая, говорится в заявлении Белого дома.
«Ни одно государство, компания или лицо, которые финансировали или снабжали российскую военную машину, не будет допущено к получению выгоды от восстановления Украины, в том числе к участию в проектах, поддерживаемых за счет средств фонда», — следует из сообщения.
Согласно публикации, партнерство Вашингтона и Киева будет контролироваться тремя представителями каждой из сторон. В рамках проекта по восстановлению сотрудничество должно обеспечить «высочайший уровень прозрачности и подотчетности» для максимального извлечения выгоды народами двух государств.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.