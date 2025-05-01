В Госдепе США не исключили введение новых санкций против РФ

Соединенные Штаты всё еще сохраняют возможность введения новых санкций против РФ. Соответствующее заявление 1 мая сделала журналистам официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга.

«Возможность введения новых санкций против России также сохраняется», — указала она.

При этом Брюс подчеркнула, что в настоящее время США также не снимают санкции, которые уже были ранее введены в отношении РФ.

27 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 апреля, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту.