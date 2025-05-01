Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о выдвижении Уолтца на должность постпреда США при ООН
Мир
Вэнс заявил о планах США добиться прямых переговоров РФ и Украины за 100 дней
Мир
СМИ заявили об ожидании США ратификации соглашения по ресурсам в раде за неделю
Мир
В США сообщили о связи с Индией и Пакистаном для предотвращения эскалации
Общество
В Екатеринбурге открылась выставка трофейной техники НАТО
Мир
Рубио указал на необходимость усилий Европы для урегулирования на Украине
Мир
Депутат рады заявила о массовом самовольном уходе военнослужащих из ВСУ
Мир
Госдеп США заявил об укреплении нацбезопасности Украины после сделки по ресурсам
Общество
Заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни
Общество
В Москве и Московской области стартовала акция «Бессмертный полк на транспорте»
Мир
Более 285 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню труда в Турции
Мир
В ВОЗ заявили о проблемах с перечислением зарплат из-за прекращения помощи США
Мир
Вучич заявил о плане приехать в Москву 9 мая при любых последствиях
Политика
Пушков назвал сделку США и Украины шагом к полуколониальному статусу Киева
Мир
NYP узнала о недовольстве США подходом Уиткоффа к переговорам с Россией
Мир
Британку в возрасте 115 лет признали старейшей жительницей планеты
Мир
Путин высоко оценил содействие ОАЭ обменам удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
Сюжет:

В Госдепе США не исключили введение новых санкций против РФ

Госдеп: возможность введения новых санкций против России сохраняется
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Соединенные Штаты всё еще сохраняют возможность введения новых санкций против РФ. Соответствующее заявление 1 мая сделала журналистам официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга.

«Возможность введения новых санкций против России также сохраняется», — указала она.

При этом Брюс подчеркнула, что в настоящее время США также не снимают санкции, которые уже были ранее введены в отношении РФ.

Стадия понятия: РФ и США ведут переговоры по Украине на двусторонней основе
Почему добиться прекращения огня к Пасхе вряд ли удастся и когда возможна встреча Путина и Трампа

27 апреля госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американская сторона не расширяет санкции против России, чтобы не помешать мирному процессу по конфликту на Украине. По его словам, Вашингтон надеется, что усилия по мирному урегулированию сработают в дипломатическом ключе для сближения обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 24 апреля, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые президентом США Дональдом Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025