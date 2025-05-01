Первый регулярный рейс из России в Абхазию приземлился в Сухуме
Международный аэропорт Абхазии им. В.Г. Ардзинба в городе Сухум принял первый регулярный рейс из Москвы после более чем 30-летнего перерыва. Об этом 1 мая сообщило абхазское агентство «Апсныпресс».
«Авиакомпания UVT Aero доставила первых пассажиров из аэропорта Внуково. Борт в сухумском аэропорту встретили водным салютом», — говорится в Telegram-канале агентства.
Этот рейс стал первым с 1990-х годов в регулярном воздушном сообщении между Москвой и Сухумом. По случаю возобновления авиасообщения прошла торжественная церемония открытия обновленного международного аэропорта им. В.Г. Ардзинба. В мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Как сообщило агентство, уже 6 мая авиакомпания «Икар» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Кроме того, ведутся переговоры о прямых рейсах из Сухума в Уфу и Казань.
Ранее в этот день сообщалось, что первый за 30 лет рейс между Россией и Абхазией вылетел из московского аэропорта Внуково в воздушную гавань Сухума. Пассажиров исторического рейса ждал концерт с участием российских и абхазских артистов. Их выступления будут посвящены дружбе двух народов, а также наступающему юбилею победы в Великой Отечественной войне.
В тот же день между РФ и Абхазией начал курсировать новый электропоезд «Диоскурия». Он отправляется со станции Имеретинский Курорт, расположенной в «Сириусе», и идет до Сухума.