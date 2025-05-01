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Взяться за Сухум: товарооборот РФ и Абхазии вырос на 60% с 2020-го

С 1 мая ожидается открытие прямого авиасообщения между столицами
Фото: REUTERS/Igor Onuchin
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Товарооборот между Россией и Абхазией в 2024-м вырос на 60% по сравнению с показателем четырехлетней давности, сообщил «Известиям» замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. Москва — ключевой внешнеэкономический партнер Сухума, вместе они укрепляют инвестиционное и транспортное сотрудничество. В республике уже профинансировано 10 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма. Благодаря этим проектам к концу 2025 года будет создано около 600 новых рабочих мест, а бюджет республики получит более 680 млн рублей дополнительных налоговых поступлений. С 1 мая откроется регулярное авиасообщение, что позволит республике увеличить и без того высокий уровень туризма из РФ. О развитии экономических связей России и Абхазии — в материале «Известий».

Экономические отношения России и Абхазии

Уровень товарооборота между Россией и Абхазией вырос почти на 60% в 2024 году по сравнению с показателем 2020-го. Москва продолжает активно сотрудничать с Сухумом в социально-экономической и инвестиционной сферах.

— О позитивном экономическом эффекте нашего взаимодействия красноречиво свидетельствует рост основных показателей экономического развития Абхазии. В 2024 году рост ВВП республики, по сравнению с 2020-м, составил более 180%, рост среднемесячной зарплаты в отраслях экономики — около 103%, рост собственных доходов бюджета республики — 150%, товарооборот с Россией увеличился почти на 60%, — сообщил «Известиям» заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба

Президент России Владимир Путин и президент Абхазии Бадра Гунба, 5 марта 2025 года

Фото: AP/Sergei Bobylev

РФ — ключевой торговый партнер Абхазии. В 2023 году на нашу страну пришлось 72% от внешней торговли республики. С 2024-го российский инвестиционный капитал участвует в развитии Абхазии наряду с бюджетными источниками, отмечает Вольвач.

— Важным результатом российско-абхазского инвестиционного сотрудничества можно считать реализацию программы кредитования инвестиционных проектов на территории республики со стороны российских банков. На сегодня в Абхазии профинансировано 10 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма. К концу 2025 года с введением в эксплуатацию этих проектов будет создано около 600 новых рабочих мест, а в бюджет республики получит более 680 млн рублей дополнительных налоговых поступлений, — сказал он.

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В перспективе Абхазия планирует реализовывать инвестиционные проекты с российским участием на выгодных для обеих сторон условиях, подчеркнул он.

Сотрудничество между Россией и Абхазией не ограничивается только экономической сферой. Ежегодно Москва помогает республике поставками электроэнергии. Этот вопрос особо остро стоит для Абхазии, во время отопительного сезона республика испытывает дефицит электричества из-за устаревших сетей и недостатка собственных мощностей.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Итогом тесного дипломатического сотрудничества Москвы и Сухума стало соглашение о двойном гражданстве, оно вступило в силу 25 апреля и направлено на урегулирование правового статуса лиц, одновременно являющихся гражданами Абхазии и РФ, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения российского гражданства гражданами республики.

Абхазия заинтересована в самой широкой кооперации с РФ, заявил в конце апреля министр иностранных дел республики Олег Барциц. Дипломат отметил, что всестороннее развитие сотрудничества с Россией — абсолютный приоритет для Абхазии и ее народа. Москва и Сухум также планируют развивать сотрудничество в сфере энергетики, медицины и образования.

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Запуск прямого авиасообщения между РФ и Абхазией

Абхазия — одно из популярных направлений для российских путешественников, по данным Ассоциации туроператоров, она находится на пятом месте после Турции, ОАЭ, Китая и Таиланда. В 2024-м республику посетило около 1,5 млн российских туристов, в 2023-м — 1,4 млн.

С 1 мая спустя 30 лет возобновятся прямые рейсы между странами. До этого 7 февраля был произведен тестовый рейс из Москвы в Сухум.

— Уже в мае нынешнего года в Абхазию прилетят первые регулярные рейсы из городов России, — подтвердил информацию Дмитрий Вольвач.

Первый рейс в Сухум из аэропорта Внуково выполнит авиакомпания «ЮВТ АЭРО». По данным Минтранса, сейчас также прорабатывается возможность запуска рейсов из Уфы с 3 июня, из Казани с 4 июня, из Нижнего Новгорода с 6 мая.

самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Аэропорт Сухума, расположенный в 18 км от столицы, по решению Международной организации гражданской авиации не работал с 1993 года — с момента окончания грузино-абхазской войны. И до восстановления авиасообщения из России до Абхазии можно было добраться только наземным или водным путем. При этом взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов. В 2023 году конкурс на его реконструкцию выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие».

— Один из крупнейших российских инвесторов приступил к реализации проекта по реконструкции аэропорта в Сухуме и восстановлению прямого авиасообщения между Россий и Абхазией — в рамках инвестиционного межправительственного соглашения, подписанного странами в 2023 году, — сообщил Дмитрий Вольвач.

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С открытием прямого авиасообщения власти Абхазии рассчитывают, что турпоток из РФ вырастет на 10–15%. Как говорит посол республики в Москве Алхас Квициниа, в Абхазии ожидается «туристический бум» из России к майским праздникам. Он подчеркнул, что власти республики делают всё возможное, чтобы отдых для россиян был комфортным и безопасным.

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