Оставить при своих: сети обяжут включать в ассортимент не менее 10% региональных товаров

Торговые сети обяжут ставить на полки региональные товары. Их доля должна составлять не менее 10% . Такой законопроект 11 апреля будет внесен в Госдуму, узнали «Известия». Новшество повысит доступность местных продуктов и сократит транспортные издержки , полагают депутаты. Сейчас в сети попадают в основном крупные производители, с которыми сотрудничать выгоднее . Поддержит ли эта мера местных предпринимателей — в материале «Известий».

Почему местным производителям сложно попасть в торговые сети

Торговые сети хотят обязать ставить на полки не менее 10% товаров первой необходимости регионального производства . Как выяснили «Известия», такие поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» 11 апреля внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В документе, с которым ознакомились «Известия», говорится, что новые нормы направлены на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других территорий .

«Введение требования позволит повысить доступность продукции местного производства, сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что сегодня к товарам первой необходимости, в том числе относятся мясные продукты (говядина, свинина и баранина, за исключением бескостного мяса, а также куры, кроме куриных окорочков), рыба (мороженая неразделанная), молочные и масложировые (молоко питьевое, масло сливочное, масло подсолнечное) . Кроме того, в эту категорию попадают куриные яйца, сахар-песок, соль, чай, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы (рис шлифованный, пшено, гречка), а также основные виды овощей и фруктов (картофель, капуста, лук, морковь, яблоки) .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сегодня одной из ключевых проблем продовольственного рынка России является высокая степень централизации закупок продукции федеральными торговыми сетями . Это приводит к сложным и протяженным логистическим цепочкам, увеличивающим стоимость товаров . Длительность транспортировки, хранение на распределительных складах и перераспределение между регионами нередко становятся основными факторами удорожания продовольствия, уточняют авторы законопроекта. Кроме того, такой механизм поставок также снижает конкурентоспособность местных производителей, которые не могут попасть на полки федеральных торговых сетей .

Поэтому введение нормы о минимальной доле региональной продукции создаст дополнительные возможности для малых и средних производителей , сократит монополизацию дистрибуции крупными поставщиками и обеспечит потребителей более доступными товарами, подчеркивается в документе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом, как отмечают его авторы, законопроект не носит универсального характера. Органы местной власти смогут устанавливать исключения из требования о минимальной доле товаров в случае недостаточности объемов производства конкретных продуктов в регионе или при наличии других факторов, из-за которых выполнить эту норму невозможно. Такой гибкий подход позволит избежать риска дефицита той или иной продукции.

Как пояснил «Известиям» Сергей Миронов, сегодня в России наблюдается рост розничных цен на товары первой необходимости. В том числе, согласно данным Росстата на 7 апреля, картофель с начала этого года подорожал на 34,45%, а капуста — на 19%.

— Законопроект как раз направлен на снижение розничных цен, повышение доступности товаров местного производства, поддержку региональных производителей, которые выполняют в регионах важную социальную функцию — создают рабочие места , — пояснил «Известиям» депутат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Известия» направили запросы в Минпромторг, Минэкономразвития с просьбой пояснить, поступал ли к ним на отзыв законопроект и можно ли его поддержать. В Ассоциации компаний розничной торговли отказались от комментариев, редакция также направила вопросы крупным торговым сетям с просьбой дать оценку инициативе.

От чего зависят цены на продукты в торговых сетях

В других фракциях Госдумы заявили, что инициатива заслуживает внимания, но вопрос доли на полке должен еще обсуждаться .

— Стоит напомнить, что ряд торговых сетей, которые сегодня работают в России, принадлежат иностранцам, которые, естественно, заинтересованы в поставках дружественных им производителей . Не случайно на ситуацию уже давно жалуются российские фермеры, которые не могут попасть на федеральные полки, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике от фракции КПРФ Николай Арефьев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако, какие проценты этой полки должны быть — 10 или 30 — нужно еще обсуждать. Ведь некоторой продукции в регионах может и не производиться , отметил он. Поэтому нужно инициативу проработать так, чтобы она была реализуема, добавил депутат.

— Мы считаем, что в федеральном законодательстве должна быть закреплена норма об определенной доле региональных продуктов, которые должны быть представлены на полках в федеральных сетях. Это необходимо для поддержки местных производителей . Сейчас в некоторых регионах такие меры вводятся, но они не обязательны, поэтому вопрос требует федерального регулирования, — пояснил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Сергей Ленов.

Он также напомнил, что в 2024 году партия внесла в Госдуму законопроект с предложением о том, чтобы доля таких товаров составляла 25%, однако инициатива была отклонена .

Представители регионального бизнеса рассказали «Известиям», почему они не могут попасть в федеральные сети.

— Торговые сети хотят поставить на полки ту продукцию, которая будет продаваться и не занимать место. Поэтому они выдвигают разные условия, как правило, скрытые, потому что это запрещено законом, — пояснила «Известиям» вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По ее словам, например, они могут выдвинуть условия, что если обороты меньше какой-то цифры, то производитель должен компенсировать их недополученную рентабельность . Она также отметила, что наценка на товар, которую устанавливают торговые сети к цене поставщика, может быть огромной и доходить до 100%.

Федеральные торговые сети просят удешевить продукцию, как-то ее по-другому упаковать, заявил «Известиям» фермер из Московской области Александр Почепцов.

— Но это не всегда для нас удобно, потому что фермеры не могут продавать дешевле, чем производят. Натуральное выращивание (растительной продукции или производство яиц и мяса) вручную всегда дороже , — пояснил он «Известиям».

При этом он отметил, что даже если производитель отдаст товар на условиях сетей, то их наценка на него всё равно будет высокой . Еще один фактор, не устраивающий сельхозпроизводителей, — оплата, которую они получают только спустя несколько месяцев после поставок .

С мнением о том, что торговые сети просят производителей удешевлять продукцию, чтобы повышать свою прибыль, согласен маркетолог Андрей Арно.

— Именно так и формируется прибыль, ведь задача сетей снизить себестоимость и увеличить свою маржу. Поэтому чем дешевле торговая сеть купит эту продукцию у фермера, тем больше процент прибыли она может себе заложить . Если каким-то образом фермер не может это сделать, то на него оказывается давление для того, чтобы исходная закупочная цена была как можно меньше, — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, один из инструментов давления — это принуждение к изменению упаковки, чтобы ее привычный размер был меньше и закупочная цена снижалась . Покупатель видит традиционный объем, ему кажется, что там будет, допустим, килограмм, но по факту там 900 грамм или даже 850, но он в своей голове не может разделить вес и упаковку, поэтому платит привычные деньги, пояснил Андрей Арно.

Адыгейский фермер Андрей Собкалов, который занимается производством куриных яиц, заявил «Известиям», что было бы интересно попасть в торговые сети, если бы фермеры смогли бы выставлять там продукцию по своей цене, а не заниженной. С этой точки зрения, по его словам, инициатива заслуживает поддержки . При этом он отметил, что у него был опыт общения с одной из крупнейших сетей, где ему предложили продавать премиальные куриные яйца по 70 рублей за десяток, при том что только их себестоимость 240 рублей. Поэтому от такого сотрудничества он отказался.

В подготовке материала принимали участие Елена Анненкова, Кристина Соколовская.