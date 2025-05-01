Между Россией и Абхазией начал курсировать новый электропоезд «Диоскурия»

Новый электропоезд «Диоскурия» начал свою работу 1 мая, курсируя между Россией и Абхазией. Он отправляется со станции Имеретинский курорт, расположенной в Сириусе.

Новая скоростная электричка будет идти меньше четырех часов. Всего между Сухумом и Сочи будут курсировать четыре поезда, отправляясь навстречу друг другу с утра и вечером, сообщил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников рассказал, что поезд рассчитан на 344 пассажира.

«Поезд четырехвагонный, современный, с улучшенными сервисными возможностями. Это и климат-контроль, система вентиляции и кондиционирования», — отметил он.

Кроме того, Колесников отметил, что на каждом месте есть возможность зарядки мобильных телефонов. В головном вагоне также установлены подъемники для пассажиров с ограниченными возможностями.

Уточняется, что во время следования «Диоскурия» будет делать остановки на пяти железнодорожных станциях в Абхазии. Пассажиры пройдут таможенный и пограничный контроль прямо в поезде на установочных пунктах Веселое и Цандрипш.

6 февраля Минтранс заявил о планах возобновить в мае текущего года прямые перелеты между Россией и Абхазией после более чем 30-летнего перерыва. По данным ведомства, ряд российских авиакомпаний выразил готовность к осуществлению рейсов между странами.