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В Екатеринбурге открылась выставка трофейной техники НАТО

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Фото: пресс-служба выставки «Сила в правде — гордость и Победа!»
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В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского 1 мая начала работу выставка трофейной техники стран НАТО под названием «Сила в правде — гордость и Победа!». Мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Экспозиция состоит из 28 единиц боевой техники, в том числе там есть 16 новинок, которые ранее не демонстрировались. Представленную технику нейтрализовали российские военные в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.

Выставку открыл заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Калиберда. По его словам, каждый из представленных экспонатов — это свидетельство мужества российских военнослужащих.

«Прикасаясь к представленным образцам, можно прочувствовать, как под шквальным огнем наши бойцы, презирая страх, идут вперед и жгут броню противника. Как вместе с натовским железом горят надежды неонацизма. Низкий поклон бойцам и командирам за отличную боевую работу», — отметил он.

На открытии присутствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Как подчеркнули организаторы, в прошлом году подобная выставка проехала по всем регионам УрФО и вызвала большой интерес у жителей.

В числе экспонатов — американский танк M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Marder, бронетранспортеры YPR-765, FV103 Spartan, VAB, Saxon, «Буцефал», БТР-3У «Гардиан», а также бронемашины MaxxPro, Oncilla, Roshel Senator, вездеходы Polaris MRZR, Pinzgauer и другие образцы западной военной техники.

Также в рамках выставки развернуты площадки более чем со 100 единицами стрелкового вооружения, ударными FPV-дронами, 10 типами беспилотников и компьютерными симуляторами для подготовки операторов БПЛА. Будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, представлены экспозиции Музея боевой славы Урала, «Народного фронта», коллекции боевых шевронов.

«Наша выставка имела большой успех в прошлом году, ее посетили почти 1,4 млн человек. Конечно, в год 80-летия Великой Победы этот проект имеет особое значение. Он помогает провести параллели с историей ВОВ, познакомить как можно больше жителей страны с реальной силой нашей армии и ее подвигами», — указал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Выставка будет работать с 1 по 10 мая ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

Машинное отделение: как эвакуируют трофейную бронетехнику с поля боя
На пункте сбора можно увидеть как советские, так и западные образцы

Ранее, 15 ноября 2024 года, сообщалось, что выставку трофейной техники стран Запада, которую нейтрализовали российские военные или бросили ВСУ в зоне СВО, открыли в Астрахани. Экскурсии для посетителей проводят непосредственно участники СВО, награжденные государственными наградами. Они подробно рассказывают посетителям об обстоятельствах уничтожения и захвата трофейной техники в зоне боевых действий.

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