В Вашингтоне отметили продвижение в переговорном процессе с РФ по Украине
Переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, сделка по этому вопросу всё еще возможна. Об этом 1 мая заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями. <...> Но мы видим, что стороны всё ближе и ближе к сделке», — цитирует его «РИА Новости».
Советник подчеркнул, что и Россия, и Украина должны стремиться к миру и достигнуть остановки боевых действий.
Днем ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что Киев согласился с 22 условиями урегулирования конфликта, которые американская сторона представила на переговорах в Лондоне. По его словам, Украина и европейские страны выразили заинтересованность в прекращении огня на 30 дней.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь Марко Рубио в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.