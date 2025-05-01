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Британку в возрасте 115 лет признали старейшей жительницей планеты

The Telegraph: британку в возрасте 115 лет признали старейшей на планете
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Фото: youtube.com/Mark 1333
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Жительница Великобритании Этель Кейтерем, возраст которой составляет 115 лет, стала самым старым человеком в мире, после того как предыдущий рекордсмен скончался. Об этом 1 мая сообщила газета The Telegraph.

Как уточняет издание, Кейтерем родилась 21 августа 1909 года. Она также является старейшей жительницей Великобритании в истории и последним человеком, заставшим правление короля Эдуарда VII.

Предыдущая держательница рекорда бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас скончалась в возрасте 116 лет накануне.

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Портал Ynet 25 апреля сообщил, что в Израиле умерла старейшая жительница страны Нехама Гроссман, пережившая холокост, женщины не стало в возрасте 110 лет. По данным СМИ, давняя жительница южного города Арад умерла в День памяти жертв холокоста в Израиле.

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