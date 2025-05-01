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В возрасте 116 лет умерла старейший человек в мире монахиня Ина Канабарро Лукас

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Фото: Global Look Press/Rizek Drimly
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Старейший человек на Земле бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас скончалась в возрасте 116 лет и 326 дней. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на религиозную общину города Порту-Алегри.

Лукас родилась 8 июня 1908 года в южном городе Сан-Франческо-д'Ассизи. Ее рукоположили в монахини в возрасте 26 лет.

«В этот день, когда воскресение охватывает сестру Ину Канабарро, мы благодарим за ее преданность и просим Господа принять ее в свою бесконечную любовь», — говорится в заявлении Конгрегации сестер-терезианок Бразилии.

Монахиня в свой 110-й день рождения получила благословение от папы римского Франциска, который скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни и был похоронен в Риме в минувшие выходные.

По данным Исследовательской группы геронтологии США (GRG), после гибели монахини старейшей женщиной стала англичанка Этель Катерхэм, проживающая в графстве Суррей. Ей сейчас 115 лет и 252 дня.

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Ранее, 4 января, в Японии в возрасте 116 лет умерла старейшая жительница планеты Томико Итоока. Она родилась 23 мая 1908 года в японском городе Осака. 19 августа 2024 года, после смерти испанки Марии Браньяс Мореры в возрасте 117 лет, Итоока была признана старейшим человеком на Земле.

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