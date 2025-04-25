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В Израиле в возрасте 110 лет умерла старейшая свидетельница холокоста

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Фото: TASS/Wiktor Dabkowski
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В Израиле умерла старейшая жительница страны Нехама Гроссман, пережившая холокост, женщины не стало в возрасте 110 лет, сообщает 25 апреля портал Ynet.

По словам членов ее семьи, Гроссман, давняя жительница южного города Арад, умерла мирно, в кругу близких.

«Ее смерть наступила в День памяти жертв холокоста в Израиле. Похороны назначены на кладбище Арада», — пишет СМИ.

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Родившись в 1914 году, женщина всю жизнь прожила в Израиле и имела большую семью. Как сообщил ее сын Владимир Швец, Гроссман на своем веку перенесла невообразимые страдания, но преодолела их с силой и стойкостью.

«Она ужасно страдала во время войны. Они бежали от нацистов, и в последнее время ей даже снились сны, что нацисты ее душат. Эти воспоминания никогда ее не покидали. Я надеюсь, что сейчас она в мире. До самого конца она была в здравом уме и говорила с нами», — сообщила дочь Елена Швец.

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