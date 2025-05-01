Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области
Беспилотник (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадавших нет. Об этом 1 мая сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи Минздрава», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, в момент атаки украинского беспилотника все, кто находились в автомобиле скорой помощи, успели покинуть транспортное средство. Осколками от снаряда был поврежден корпус автомобиля и задние шины.
Ранее в этот день в результате атаки украинского беспилотника в городе Шебекино Белгородской области пострадала мирная жительница. Врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь.