Женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области
- Новости
- Происшествия
- Женщина пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городе Шебекино Белгородской области пострадала мирная жительница. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Бригада скорой доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, врачи оказывают пострадавшей необходимую медицинскую помощь.
В этот же день Гладков сообщил о пострадавшем мужчине при атаке дрона Вооруженным сил Украины (ВСУ) в городе Валуйки Белгородской области. У пострадавшего диагностирована минно-взрывная травма, а также осколочные ранения спины и руки. Ему была оказана медицинская помощь.