Один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Валуйки Белгородской области. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В городе Валуйки беспилотник нанес удар по автомобилю. Ранен мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, у мужчины диагностирована минно-взрывная травма, а также осколочные ранения спины и руки. Ему была оказана медицинская помощь в больнице, теперь он продолжит лечение амбулаторно.
30 апреля Гладков сообщил, что один человек пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.