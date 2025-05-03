Смерть в большом городе: «Тюремный дневник» по книге Бутиной и второй сезон «Фишера»

Май обещает быть богатым на громкие онлайн-новинки. Среди главных отечественных премьер — второй сезон «Фишера» с Иваном Янковским и Александром Яценко, «Чужие деньги» с Максимом Матвеевым, «Тюремный дневник» по мотивам книги Марии Бутиной и военная детективная драма «По следу зверя». Кроме того, зрителей ждут релизы второго сезона «Ходячие мертвецы: Мертвый город», черная комедия с Джулианной Мур «Сирены» и третий сезон спин-оффа «Секса в большом городе». «Известия» — о главных новинках онлайн-кинотеатров в мае.

«Фишер. Затмение», 18+

Wink, премьера в мае

Кадр со съемок сериала «Фишер» Фото: Арт Пикчерс Вижн

Один из самых обсуждаемых сериалов 2023 года, игровой тру-крайм «Фишер» возвращается с подзаголовком «Затмение». На экране вновь дуэт следователей прокуратуры Евгения Бокова и Валерия Козырева в исполнении Ивана Янковского и Александра Яценко. Компанию им составит героиня Ирины Старшенбаум. Команда берется за расследование очередной серии жестоких преступлений. История основана на реальных событиях.

«Солдатская мать», 16+

Kion, 1 мая

Кадр со съемок сериала «Солдатская мать» Фото: кинокомпания братьев Андреасян

Восьмисерийная драма — посвящение матерям, чьи дети не вернулись с фронта. Московский журналист получает редакционное задание — рассказать о подвиге обычного советского человека, не солдата. Репортер отправляется в хутор Первомайский. Героиней его интервью становится Ефросинья Семенова, потерявшая на войне всех девятерых сыновей. За историей каждого ему открывается мужество парней и сила духа их матери.

«Четыре сезона», 18+

Netflix, 1 мая

Кадр из сериала «Четыре сезона» Фото: Netflix

Комедийный сериал — ремейк фильма «Времена года» (1981) режиссера Алана Алда. В центре сюжета шестеро друзей. Они по многолетней традиции отправляются на совместный отдых, где в этот раз на них обрушивается внезапная новость — одна из пар решила расстаться. Перемены в личной жизни одной семьи переворачивают отношения внутри всей компании. Одну из главных ролей исполнил звезда «Офиса» Стив Карел.

«Леди Баг и Супер-Кот», 6-й сезон, 6+

Кинопоиск, Иви, 4 мая

Кадр из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» Фото: Assemblage Entertainment

В шестом сезоне популярного мультсериала Леди Баг и Супер-Коту предстоит столкнуться с новым загадочным противником, а также узнать больше о себе и своих необыкновенных силах. Под масками супергероев скрываются обычные старшеклассники Маринетт и Адриан.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город», 2-й сезон, 18+

Amediateka, 5 мая

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город» Фото: AMC Studios

Заклятые враги Ниган и Мэгги (в оригинальной истории он жестоко расправился с ее парнем Гленном с помощью дубинки «Люсиль», обвитой проволокой) во втором сезоне спин-оффа «Ходячих» вновь окажутся по разные стороны баррикад в битве за контроль над Манхэттеном. В главных ролях Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн.

«По следу зверя», 16+

Wink, 8 мая

Кадр со съемок сериала «По следу зверя» Фото: РЕН ТВ

Советские разведчики под руководством капитана Андрея Лосева идут «по следу зверя» — хорошо подготовленной группы «Валли-2», которая устраивает масштабные диверсии в тылу Красной армии в преддверии Курской битвы. Информацию о действиях «Валли-2» передает другой советский разведчик, его брат Сергей Скорин. Между братьями многие годы тянется конфликт и друг другу они не доверяют.

«Покерфейс», 2-й сезон, 18+

Peacock, 8 мая

Кадр из сериала «Покерфейс» Фото: Animal Pictures

Сотрудница казино Чарли Кейл, которая безошибочно определяет ложь, по-прежнему в бегах после того, как разоблачила влиятельного убийцу своей подруги. Интересен проект прежде всего концепцией — это перевернутый детектив и убийца известен заранее. В главной роли — Наташа Лионн, зритель знает ее по криминальной драмеди «Оранжевый хит сезона». В новом сезоне «Покерфейса» компанию ей составят Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумэйл Нанджиани.

«Тюремный дневник», 18+

Okko, 14 мая

Кадр из сериала «Тюремный дневник» Фото: Институт развития интернета

В оранжевой тюремной робе на экране появляется героиня «Тюремного дневника». Проект основан на одноименной автобиографической книге Марии Бутиной. Героиня сериала Мария Лопатина приезжает в США на учебу, но попадает в большую многоходовую игру, связанную с угрозой безопасности России. В американской тюрьме она оказывается под давлением сотрудников ФБР, которые пытками и допросами пытаются заставить ее предать родину.

«Я ничего не помню», 18+

Premier, 14 мая

Кадр со съемок сериала «Я ничего не помню» Фото: PREMIER

Молодой парень Макс в результате несчастного случая теряет память. Единственное, что у него осталось, — воспоминания о любимой девушке Насте, которую он теперь пытается разыскать. Пытаясь по крупицам восстановить последние события, он выясняет, что подруга собиралась отправиться на ретрит, но пропала без вести.

«Чужие деньги», 18+

Start, Иви, 15 мая

Кадр из сериала «Чужие деньги» Фото: Иви

Провинциал-неудачник Юра Афанасьев по ошибке становится обладателем роскошной жизни благодаря внешней схожести с гениальным обнальщиком Алексеем Вороновым. Тот, опасаясь преследования, решил податься в бега и посадить вместо себя двойника, но по роковой случайности сам получил пулю в лоб. Охрана приняла за босса не того, и теперь парню придется вжиться в роль погибшего, чтобы заполучить то, о чем всегда мечтал. В ролях — Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко.

«Сирены», 18+

Netflix, 22 мая

Кадр из сериала «Сирены» Фото: Netflix

Черная комедия с Джулианной Мур, звездой «Дома Дракона» Милли Олкок и Мэган Фэйхи, известной по второму сезону «Белого лотоса». Девон обеспокоена странными отношениями своей сестры с ее новым боссом, которая построила вокруг своей личности некий культ. Она решает спасти родственницу, но не представляет, с каким влиятельным соперником столкнулась.

«Источник вечной молодости», 18+

Apple TV+, 23 мая

Кадр из фильма «Источник вечной молодости» Фото: Apple Original Films

Новый приключенческий фильм культового режиссера Гая Ричи с Натали Портман и Джоном Красински. Они здесь брат и сестра, которые после гибели их отца-археолога отправляются на поиски источника вечной молодости.

«И просто так», 3-й сезон, 18+

Max, 29 мая

Кадр из сериала «И просто так» Фото: HBO Entertainment

Популярная сегодня шутка из соцсетей, адресованная одиноким 30-летним девушкам, «Не переживайте, вы еще в первом сезоне «Секса в большом городе», тех, кто смотрит «И просто так», может заставить задуматься о многом. В спин-оффе личная жизнь подруг спустя десятилетия по-прежнему насыщенная. В третьем сезоне будут развиваться отношения Кэрри и Эйдана, Шарлотте предстоит застукать дочь с парнем, Миранде, вероятно, встретить новую любовь. Ходят слухи, что кого-то из персонажей сценаристы убьют. Папарацци засняли съемки сцены похорон.

«Лучшая сестра», 18+

Prime Video, 29 мая

Кадр из сериала «Лучшая сестра» Фото: Amazon MGM Studios

Триллер с Джессикой Билл и Элизабет Бэнкс «Лучшая сестра» — экранизация одноименного бестселлера писательницы Алафер Берк. Жизнь Хлои удалась во всех смыслах — она построила блестящую карьеру, вышла замуж за успешного юриста, вместе с которым воспитывает сына. Омрачает картину только наличие наркозависимой сестры Ники, с которой они давно потеряли связь. Внезапное убийство мужа Хлои заставляет ее снова выйти на контакт с проблемной родственницей.